Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesinde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini bildirdi.

DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin cari işlemler dengesi hesabını paylaştı.

Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesine geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de veriler hakkında değerlendirme yaparak, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini vurgulardı.

Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası verilerine ilişkin değerlendirmesi şöyle oldu:

Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir.

"Jeopolitik gerginliklerden dolayı yıl sonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz"

2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir.

"Cari dengedeki iyileşme devam edecek"

Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)