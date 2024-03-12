Mehmet Şimşek'ten cari açık paylaşımı: Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayı cari açık verileri duyuruldu.

Buna göre cari açık, Mayıs 2023'te 60,1 milyar dolar yıllık açıktan Ocak 2024'te yıllık 37,5 milyar dolara geriledi.

Pozitif gelen verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi.

Şimşek bu olumlu ilerlemenin enflasyonun düşürülmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

"Dezenflasyon sürecine ilave katkı sağlayacaktır"

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı.



Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3’ün altına gerileyecektir.



Bu yılı OVP’deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz.



Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır.