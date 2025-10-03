Mehmet Şimşek eylül ayı enflasyonu değerlendirdi: Dezenflasyonun devamını sağlanacağız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün eylül ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre TÜFE'deki değişim 2025 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

"ENFLASYONDA GIDA FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU"

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon verisine ilişkin şu yorumda bulundu:

Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu. Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı.

"EYLÜLDE OKULLARIN BAŞLAMASI AYLIK YÜZDE 0,7 PUAN ARTIRDI"

Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor.

"ARZ YÖNLÜ POLİTİKALARLA DEZENFASYONUN DEVAMI SÜRECEK"