Mehmet Şimşek'ten Fitch yorumu: Uyguladığımız programın sonuçları ülke puanına yansıdı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Fitch, başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi."

ensonhaber.com

Türkiye ekonomisinde iyiye gidir devam ediyor.

Yeni ekonomi kadrosunun attığı adımlar meyvelerini veriyor.

Bu kapsamda kredi derecelendirme kuruluş Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükselirken not görünümünü de durağandan pozitife çıkardı.

Bu gelişmeye yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir paylaşım yaptı.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi.

Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor.

12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu.

Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek.

Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."

Ayrıntılar geliyor...