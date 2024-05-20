Mehmet Şimşek'ten gri liste açıklaması: Türkiye listeden çıkmalı Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla ilgili süreci değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, listeden çıkma konusunda kararlı olduklarını belirtti. Şimşek, "Kara para ve terörün finansmanında mücadelede kararlıyız" dedi.

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ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden itibaren attığı adımlarla dünya piyasalarına ve yatırımcıya güven veriyor.

Ekonominin başına geçen Şimşek, Türkiye'nin mali anlamda güvenilirlik seviyesini de artırmak için yeni bir hedef koydu.

2021 yılında gri listeye girdik

Uluslararası suç izleme kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2021 Ekim'de Türkiye'yi gri listeye almıştı.

FATF, bu kararı Türkiye'yi kara para aklamaya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde yer alan grupların finansmanına açık olan bankacılık, emlak ve diğer sektörlerini denetlemediği gerekçesiyle aldığını açıklamıştı.

Rapor hazırlanıyor

Mali Eylem Görev Gücü, karar öncesinde Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmaması ile ilgili rapor hazırlığında.

Son karar 28 Haziran'da değerlendirilecek

FATF, Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağını 28 Haziran'da gerçekleştireceği genel kurulunda karara bağlayacak.

"Gri listeden çıkacak mıyız?" sorusuna yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kritik karar öncesi dikkat çeken açıklama geldi.

TRT Haber yayınına katılan Bakan Şimşek, moderatörün "Gri listeden çıkacak mıyız?" sorusuna yanıt verdi.

"Kara para ve terörün finansmanında mücadelede kararlıyız"

Türkiye'nin gri listeden çıkması gerektiğini belirten Şimşek, "Kara para ve terörün finansmanında mücadelede kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek, gri liste konusuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi:

OECD Mali Eylem Gücü şubat ayında bir toplantı yaptı. Biz bir eylem planı hazırladık. Şubat ayında dedilerki Türkiye bunu başarı ile uygulamış. Mayıs ayında bir heyet geldi ben de heyetle bir araya geldim. Türkiye zaten terörden muzdarip. Biz bu konuda müzdaribiz. Bu konuda çok kararlıyız. Ne gerekirse yapacağız. MASAK'ı teknoloji ve insan gücü olarak güçlendiriyoruz. Kara para aklama ve terör ile mücadeleye kararlıyız. En kısa sürede listeden çıkacağız. Umarım siyasi salikler devreye girmez. Siyasi münazalara izin vermeyelim. Hiç tereddüt bırakmayacak şekilde bir duruşumuz var. Türkiye gri listeden çıkmalı.

Mali Eylem Görev Gücü

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 1989 yılında suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından kurulan bir organizasyondur.

Dünya genelinde 200’den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etmiştir. Türkiye de 1991 yılında FATF tavsiyelerini kabul ederek teşkilata üye olmuştur. Bu kapsamda, finansal ve finansal olmayan kuruluşlardan suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesiyle ilgili veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve gerektiğinde detaylı inceleme yapmak veya yaptırmak amacıyla 1997 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kurulmuştur.

Gri listede yer alan ülkeler

FATF'ın paylaştığı son verilere göre Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülke gri listede yer alıyor.

Gri listede Arnavutluk, Barbados Adaları, Burkina Faso, Kamboçya, Cayman Adaları, Haiti, Jamaika, Ürdün, Mali, Malta, Fas, Myanmar, Nikaragua, Pakistan, Panama, Filipinler, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Türkiye, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen yer alıyor.