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Haber Merkezi

Temeli Ekim 2024'te atılmaya başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci, resmen hayata geçmeye başladı.

PKK, kendisini feshetti ve silahları bıraktığını duyurdu.

Açıklama sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama geldi..

PKK'nın feshinin ekonomiye etkisinin büyük olacağını belirten Şimşek, "Yatırım iklimi daha da iyileşecek" dedi.

"TÜRKİYE'DE VE BÖLGEMİZDE GÜVEN VE İSTİKRARI PEKİŞECEK"

Terörsüz Türkiye süreciyle artık tüm enerjinin kalkınma sürecine verileceğini ve büyüme potansiyelinin artırılacağına da vurgu yapan Şimşek, şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye” süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır.

"YATIRIM İKLİMİ DAHA DA İYİLEŞECEK"

Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek.



Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı.