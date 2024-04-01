Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk açıklama: Hedefimiz enflasyonda kalıcı düşüş Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrası yaptığı ilk açıklamasında orta vadeli programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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Yerel seçimin sona ermesinin ardından ilk açıklama, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Yerel seçimlerin akabinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, Orta Vadeli Program'ın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Sözlerine, "Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." diyerek başlayan Şimşek, devamında şu ifadelere yer verdi;

Ana hedef: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek

Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.

"Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız"