Mehmet Şimşek'ten Türk lirası mesajı: Adımlarımıza devam edeceğiz

AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk Lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şimşek, her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'yla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Piyasaların daha sağlıklı işleyişi için Türk lirası tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımlarımıza devam edeceğiz.

ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın yürüttüğü çalışma, bayram sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı işleyişini hedefliyor.

Bu kapsamda TCMB, TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı.

Doğrudan alım ihaleleri TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor.

Önümüzdeki dönemde de ihalelerin devam etmesi öngörülüyor.