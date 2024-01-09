Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Memurun görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ yeniden kurulmalı Memur-Sen Başkanı Yalçın, Diyanet-Sen'in 3. Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşarak, memurun görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağın yeniden kurulması gerektiğini belirtti.

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ensonhaber.com

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen’in 3. Büyük Türkiye Buluşması gerçekleşti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Diyanet-Sen’in 100 bin üye hedefiyle yoluna devam ettiğini belirtti.

Yalçın, konuşmasında, memurun görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağın yeniden kurulması ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

İstiyoruz ki, görev aylığıyla emekli aylığı arasında koparılan bağ yeniden tesis edilsin. En düşük emekli memur maaşı 14 bin 700 lira oldu. Yani asgari ücretin altında kaldı. Bununla nefes alınmaz. Bununla yaşanmaz. Onun için bu alan yeniden tesis edilmeli, görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki bağ kurulmalı. Bu; tasarruf genelgesine, bütçe sıkılaşmasına, mali disipline kurban edilecek bir alan değil. Emeğin karşılığı gözetilmeli, emeklilerin hukuku gözetilmeli diyoruz.

"Diyanet-Sen, örgütlenme oranı açısından zirvede"

Toplantı ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında Diyanet-Sen'in 3. Büyük Türkiye Buluşması ile ilgili görüşlerini aktaran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Diyanet-Sen, Türkiye'de işçi ve memur sendikacılığı dahil olmak üzere örgütlenme oranı açısından zirvede yer alan teşkilattır. Memur-Sen'imizin ilk yetkili sendikası olan ve yetkinin 20 yıldır hakkını veren Diyanet-Sen'in lider kadrolarını, Genel Başkan Ali Yıldız'ın şahsında tebrik ediyorum. Büyük Türkiye Buluşması'nın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Numan Kurtulmuş'a teşekkür