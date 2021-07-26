Memur-Sen zam talebini açıkladı

Memur-Sen, 6. dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 zam talep etti.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 2022-2023 zam taleplerini hükümete iletti.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’in 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini açıkladı.

SENDİKANIN TEKLİFLERİ

Toplu sözleşme süreci başlarken, 2 Ağustos’ta yapılacak ilk görüşme öncesinde sendikanın teklifleri şöyle sıralandı:

“Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 21, 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere yüzde 17 zam yapılsın. Kamu görevlilerinin aylık, yan ödeme ve taban aylık katsayılarına; 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 3, 1 Ocak 2023'den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı artışı yapılsın.

5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararları tazmin edilsin, kamu görevlilerine 31.12.2021 tarihi itibariyle net 600 TL seyyanen zam verilsin. En düşük memur maaşı yükseltilmeli, ilk yıl 1.644 TL, ikinci yıl 1.206 TL Zam verilmeli. Teklifimizle 4.239 TL olan en düşük memur maaşı (Hizmetli bekâr – 2021 Temmuz); 1 Ocak 2022'de 5.883 TL, 1 Ocak 2023'de 7.089 TL olacak.





"EMEKLİLERE ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYESİ KAMU GÖREVLİLERİNE DE VERİLSİN"

Gelir vergisinde yüzde 15'lik oranı aşan kısım kamu işverenince ödensin. Kamu görevlilerinin yıl içerisindeki maaş ve gelir kaybı tazmin edilsin. Taban aylığından gelir vergisi kesilmesin. Yerel yönetimler dâhil kamuda mevcut sözleşmeli statüde çalışan personel kadroya geçirilsin, sözleşmeli personel istihdam etme yanlışına son verilsin.

Vekil ebe, vekil hemşire, vekil imam, usta öğretici ve fahri kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapanlar kadroya geçirilsin. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kamu görevlileri Genel İdari Hizmetler Sınıfına aktarılsın, bu hizmet sınıfı yürürlükten kaldırılsın. Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.”