Memur zam oranları bugün açıklanacak

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını, bugün saat 14.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklayacak.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'te alacakları zamlar bugün belli oluyor.

Hükümet ile sendikalar arasındaki pazarlıklar 2 Ağustos'ta başlamıştı.

Görüşmelerde, memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'e ilişkin mali ve sosyal hakları ele alındı.

GÖZLER BAKANIN YAPACAĞI AÇIKLAMADA

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.

Sendikalar ise hükümetin bu teklifini yetersiz bulmuş ve ikinci bir teklif beklediklerini belirtmişti

TARAFLAR ZAM HARİÇ EL SIKIŞTI

Zam hariç aile artırımında 40 lira artış ve 3600 ek göstergenin yıl sonuna kadar sonuçlandırılacağı kararları da dahil taraflar el sıkıştı ve bugün son kez bir araya gelinecek.