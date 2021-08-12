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    Hükümetin memurlar için ilk zam teklifi belli oldu

    Hükümetin memurlar için ilk zam teklifi belli oldu

    Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur zammı için zam teklifini sundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.08.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 13:50
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti tekliflerini değerlendiklerini belirtti.

    Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam için hükümet tarafı teklifini açıkladı.

    Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etti.

    Bakanı Bilgin, konuşmasında "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

    Hükümetin memurlar için ilk zam teklifi belli oldu #1

    GÖRÜŞMELER SÜRECEK

    Bu, memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için düzenlenen ikinci toplantı oldu. Memur tarafı toplamda yüzde 38 zam talep ederken hükümetin teklifinin yüzde 23 olduğu gözlendi. Bakan Bilgin, bu teklifin ardından görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

    Hükümetin memurlar için ilk zam teklifi belli oldu VİDEO

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