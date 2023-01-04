Memur zammı ile birlikte değişen tüm ödemeler

Memur zammı ile birlikte değişen tüm ödemeler

Dün açıklanan aralık ayı enflasyon değeri ile birlikte memur ve emeklinin 2023 için temmuz ayına kadar alacakları maaş ve aylıklar da netleşti. Bu rakam farklı ödemelere de yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı aylık enflasyon oranını yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 artışla açıkladı.

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı da yüzde 16,48 oldu.

Açıklanan enflasyon verisinin ardından ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilere beklenen müjdeyi verdi.

Memur ve emekli zam oranı yüzde 25 oldu

Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının nihai olarak yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı.

Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur ve memur emeklisi maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 381 TL oldu.

Ayrıca, en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 7 bin 600 TL oldu.

Memur maaşları

GÖREV (Derece): MEVCUT MAAŞ / YÜZDE 25 ZAM / 2023’ÜN 6 AYLIK RAKAMI*

Genel Müdür (1/4): 29 bin 809 lira / 7 bin 452 lira / 37 bin 261 lira

Şube Müdürü (1/4): 15 bin 848 lira / 3 bin 962 lira / 19 bin 810 lira

Memur (Üni. Mezunu 9/1): 9 bin 707 lira / 2 bin 426,75 lira / 12 bin 133,75 lira

Uzman Öğretmen (1/4): 12 bin 276 lira / 3 bin 69 lira / 15 bin 345 lira

Kaymakam (1/4): 27 bin 574 lira / 6 bin 893,5 lira / 34 bin 467,5 lira

Başkomiser (3/1): 15 bin 810 lira / 3 bin 952 lira / 19 bin 762,5 lira

Polis Memuru (8/1): 13 bin 747 lira / 3 bin 463,6 lira / 17 bin 183 lira

Uzman Doktor (1/4): 18 bin 853 lira / 4 bin 713,25 lira / 23 bin 566,25 lira

Hemşire (5/1): 11 bin 828 lira / 2 bin 957 lira / 14 bin 785 lira

Mühendis (1/4): 16 bin 205 lira / 4 bin 51 lira / 20 bin 256 lira

Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 10 bin 100 lira / 2 bin 525 lira / 12 bin 352 lira

Profesör (1/4): 25 bin 984 lira / 6 bin 796 lira / 32 bin 480 lira

Araştırma Görevlisi (7/1): 15 bin 311 lira / 3.827,75 lira / 19.138,75 lira

Vaiz (1/4): 12 bin 752 lira / 3 bin 188 lira /15.940 lira

Avukat (1/4): 15 bin 485 lira / 3 bin 871,25 lira / 19.356,25 lira

Vali: 32 bin 677 lira / 8 bin 169,25 lira / 40 bin 846,25 lira

Müsteşar: 21 bin 905 lira / 5 bin 476 lira / 27 bin 381,25 lira

Mühendis (1/4): 16 bin 205 lira / 4 bin 51,25 lira / 20 bin 256,25

Pratisyen Doktor (8/1): 15 bin 263 lira / 3 bin 815,75 / 19 bin 78,75 lira

Doktor (7/1): 14 bin 804 lira / 3 bin 701 lira / 18 bin 505 lira

Başkomiser (8/1): 14 bin 331 lira / 3 bin 582,75 lira / 17 bin 913,75 lira

Mühendis (8/1): 13 bin 905 lira / 3 bin 476,25 lira / 17 bin 381,25 lira

Avukat (9/1): 13 bin 401 lira / 3 bin 350,25 lira / 16 bin 751,25 lira

Polis Memuru (11/1): 13 bin 132 lira / 3 bin 283 lira / 16 bin 415 lira

Hemşire (Üniversite mezunu 9/1): 11 bin 260 lira /2 bin 815 lira / 14 bin 75 lira

Öğretmen (1/4): 12 bin 276 lira / 3 bin 69 lira / 15 bin 345 lira

Vaiz (Üni. Mezunu 9/1): 10 bin 647 lira / 2 bin 661,75 lira / 13 bin 308,75 lira

Hemşire (10/3): 10 bin 359 lira / 2 bin 589,75 lira / 12 bin 948,75 lira

Öğretmen (9/1): 10 bin 47 lira / 2 bin 511,75 / 12 bin 558,75 lira

Teknisyen (Teknik Lise 13/1): 9 bin 760 lira / 2 bin 440 lira / 12 bin 200 lira

Memur (Lise 15/1): 9 bin 51 lira / 2 bin 262,75 lira / 11 bin 313,75 lira

Hizmetli (Lise15/1): 8 bin 435 lira / 2 bin 108,75 lira / 10 bin 543,75 lira

Akademisyenlerin maaşı

Temmuz maaşı / Yüzde 25 zamlı yeni maaş

1/4, 25 + yıllık Profesör maaşı (en az 4 yıllık): 24 bin 270,49 lira / 30 bin 338 lira

1/3 17 yıllık Profesör maaşı (3 yıllık): 24 bin 203,36 lira / 30 bin 254 lira

1/2 16 yıllık Profesör maaşı (2 yıllık): 21 bin 605,44 lira / 27 bin 6 lira

1/4 25 + yıllık Doçent maaşı (aylık derecesi 1): 18 bin 377,05 lira / 22 bin 971 lira

1/1 15 yıllık Doçent maaşı: 15 bin 891,04 lira / 19 bin 863 lira

2/1 12 yıllık Doçent maaşı: 15 bin 972,32 lira / 19 bin 965 lira

3/1 9 yıllık Doktor Öğretim Üyesi maaşı: 15 bin 736,09 lira / 19 bin 670 lira

4/1 6 yıllık Doktor Öğretim Üyesi maaşı: 15 bin 691,17 lira / 19 bin 613,75 lira

7/1 Araştırma Görevlisi maaşı: 15 bin 311 lira / 19 bin 138,75 lira

1/4 25 + yıllık Öğretim Görevlisi maaşı: 14 bin 847,49 lira / 18 bin 558,75 lira

3/1 9 yıllık Öğretim Görevlisi maaşı: 14 bin 125,78 lira / 17 bin 656,25 lira

4/1 6 yıllık Öğretim Görevlisi maaşı: 13 bin 924,77 lira / 17 bin 405 lira

7/1 yeni başlayan Öğretim Görevlisi maaşı: 13 bin 677 lira / 17 bin 96,25 lira

(*) Maaş hesaplamalarına tüm ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Memur emeklisi maaşları

GÖREV (Derece): MEVCUT MAAŞ / YÜZDE 25 ZAM / 2023’ÜN 6 AYLIK RAKAMI*

Müsteşar (1/1) 21 bin 900 lira / 5 bin 475 lira / 27 bin 375 lira

Genel Müdür (1/1) 19 bin 359 lira / 4 bin 839, 75 lira / 24 bin 198,75 lira

Şube Müdürü (Lisans 1/4) 7 bin 476 TL / 1.869 lira / 9 bin 345 lira

Memur (Lisans 4/1) 6 bin 9 lira / 1.502,25 lira / 7 bin 511,25 lira

Öğretmen (1/4) 7 bin 476 lira / 1.869 lira / 9 bin 345 lira

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12 bin 687 TL / 3.171,75 lira / 15 bin 858,75 lira

Başkomiser (1/4) 7 bin 617 lira / 1.904,25 lira / 9 bin 521,25 lira

Polis Memuru (1/4) 7 bin 617 lira / 1.904,25 lira / 9 bin 521,25 TL

Polis Memuru (8/1): 7 bin 731 lira / 1.932,75 lira / 9 bin 663,75 lira

Hemşire (Lisans 1/4) 7 bin 266 lira / 1.816,5 lira / 9 bin 82,5 lira

Mühendis (1/4) 9 bin 114 lira / 2 bin 278,5 lira / 11 bin 392,5 lira

Teknisyen (Lise 1/4) 6 bin 343 lira / 1.585,75 lira / 7 bin 928,75 lira

Pratisyen Hekim (1/4) 13 bin 452 lira / 3 bin 363 lira / 16 bin 815 lira

Profesör (1/4) 15 bin 601 lira 3.900 lira / 19.501,25 lira

İmam-Hatip 7 bin 476 lira / 1 bin 869 lira / 9 bin 345 lira

Avukat (1/4) 7 bin 476 lira / 1.869 lira / 9 bin 345 lira

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları

SSK (2000 öncesi): 4 bin 687 liradan 1.171 lira zamla 5 bin 858,75 liraya yükseldi

SSK (2000 sonrası): 2 bin 905 liradan 706,25 lira zamla 3 bin 631,25 liraya çıktı

Bağ-Kur / Esnaf emeklisi: 3 bin 415 liradan 853,75 lira zamla 4 bin 268,75 liraya yükseldi

Bağ-Kur / Tarım emeklisi: 3 bin 219 liradan 804,75 lira zamla 4 bin 23,75 liraya çıktı

Yeni destek oranları

65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi sosyal yardımlarda memur emeklisinin zam oranı geçerli oluyor.

AYLIK İÇERİĞİ: ŞİMDİKİ ÖDEMELER / YÜZDE 25 ZAMLI RAKAM

65 Yaş Aylığı: 1.537 lira / 1.921 lira (384,25 lira artıyor)

Evde Bakım Desteği: 3 bin 336 lira / 4 bin 170 lira (834 lira artıyor)

Kronik Hastalık Yardımı: 3 bin 336 lira / 4 bin 170 lira (834 lira artıyor)

Engelli Yakını Aylığı (Yüzde 40-69): 1.227 lira / 1.533,75 lira (306,75 lira artıyor)

Engelli Aylığı (Yüzde 70 ve üstü): 1.840 lira / 2 bin 300 lira (460 lira artıyor)

Sosyal ve Ekonomik destek: 1.584 lira / 1.980 lira (396 lira artıyor)

Çocuk (Okul öncesi): 2 bin 376 lira / 2 bin 970 lira (594 lira artıyor)

Çocuk (İlköğretim): 2 bin 535 lira / 3 bin 168,75 lira (633,75 lira artıyor)

Çocuk (Ortaöğrenim): 1.980 lira / 1.845,04 lira (396 lira artıyor)

Çocuk (Yükseköğretim): 2 bin 852 lira / 3 bin 565 lira (713 lira artıyor)

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 1.267 lira / 1.583,75 lira (316,75 lira artıyor)

Kıdem tazminatı tavanı arttı

Memur ve emekli zammı ile birlikte kıdem tazminatlarının en üst baremi de belli oldu. Açıklanan enflasyon farkına göre, 15 bin 371 lira olan kıdem tazminatının tavanı 19 bin 213 liraya çıktı.

Taban asgari ücrete göre

2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6 bin 471 lira olmuştu. 2022 Aralık'taki yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10 bin 4 liraya çıkmıştı.

Memur maaşları nasıl belirleniyor

Memur ve emeklilerin maaşları, toplu sözleşme şartları kapsamında yılda iki kez belirleniyor.

Memurların ve memur emekli aylıkları ise toplu iş sözleşmesinden gelen zam ve bu zammın 6 aylık enflasyon farkını geçen kısmının toplanmasından elde ediliyor.

SGK ve Bağ-Kur aylıkları nasıl belirleniyor

SGK ve Bağ-Kur emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor.

Emeklilere yapılacak artış oranları yansıyacak diğer maaşlar

Emekli maaşlarını SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kadar artırılıyor. Buna göre emekli aylıklarını yüzde 75 hak sahibi dul eş, yüzde 50 hak sahibi dul eş, yüzde 25 hak sahibi yetim çocuk da alıyor.

İlk maaşlar 15 Ocak'ta

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Ek göstergenin maaş farkı

Memur ve memur emeklisini kapsayan 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek Ek Gösterge ile bugün 2200'den 3600'e çıkartılanların maaşlarındaki 1.391 liralık artışın 2 bin 500 lirayı geçmesi bekleniyor.

Ek göstergeden yararlananlar

Uygulamadan birinci dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, alan sınırlaması olmadan 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin yararlanıyor.

Ayrıca avukat, il müdürü, bekçi, uzman jandarma ve uzman erbaş gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek gruplarının da 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmaları sağlandı.

Dört meslek grubunun yanı sıra sosyal tarafların beklentileri dikkate alınarak il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, gelir uzmanı ve mali hizmetler uzmanları gibi kariyer uzmanları ile denetmenlerin de 2200 olan ek göstergeleri 3600'e çıkarıldı.