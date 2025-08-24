Memur zammında Hakem Kurulu yarın üçüncü kez toplanacak

Toplam 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından devreye giren Kamu Hakem Kurulu, ilk toplantısını dün (23 Ağustos Cumartesi), ikinci toplantısını da bugün (24 Ağustos Pazar) gerçekleştirdi.

Kurul'un üçüncü toplantısının ise yarın (25 Ağustos Pazartesi) saat 10.00'da yapılacağı açıklandı.

Kurul'un 5 iş günü gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurul'un 31 Ağustos'a kadar süresi bulunuyor.

Kurul tarafından alınan karar kesin olacak, itiraz edilemeyecek ve uygulanacak.

KURUL'UN GÖRÜŞMELERİ

Dün 2 saat süren toplantıda, Kurul'un çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlanırken, toplantıdan memur zammına ilişkin bir karar çıkmadığı belirtildi.

İkinci görüşme ise bugün yapıldı.

HÜKÜMETİN ÖNERİSİ

Hükümet, 18 Ağustos'ta yapılan toplantıda 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif etti.

Teklifteki oranlara ek olarak, taban aylığa 1.000 TL artış teklif edildi.

MEMURLARIN TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2026 yılı ikinci 6 ayı için ise yüzde 20 zam istenmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 zam talep edilmişti.

Ayrıca toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması, aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.