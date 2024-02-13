Memurlar 1. derecede 3600 ek gösterge taleplerini Vedat Işıkhan'a sundu Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmenin ana konusunu, Memur-Sen'in birinci derecede 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi talebi oluşturdu.

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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Memur-Sen, bugün Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantı ile ilgili bir açıklama yaparak, Bakan Işıkhan'dan talep ettikleri maddeleri açıkladı.

Memur-Sen, görüşmede birinci dereceye 3600 Ek Gösterge çalışmasının başlamasını ve ivedi olarak hayata geçirilmesini istediğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre; 4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesi, Harcırah Kanunu ve Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin günün şartlarına ve güncel koşullara uygun olarak güncellenmesi, Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulanması noktasında yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve Koruyucu Giyim Malzemesi kazanımının uygulanması noktasında ortaya çıkan sorunların çözülmesi gündeme getirildi.

"1. Dereceye 3600 Ek Gösterge çalışmasının başlatılmasını talep ettik"

Yalçın, talepleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği ‘1. Dereceye 3600 Ek Gösterge’ çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM’ye sunulmasını bekliyoruz.

"Çalışmalar sürdürülecek"

Açıklamada, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini önemsediklerini belirten Bakan Işıkhan ise gerekli çalışmaların hayata geçirilebilmesi için yetkili sendika olan Memur-Sen ile diyalog mekanizmasının süreceğini dile getirdi.