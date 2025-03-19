Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkının detayları

Haber Merkezi

Memura yarı zamanlı ve evden çalışma hakkı tanıyan yeni düzenleme ile çocuğu olan ya da evlat edinen kamu çalışanlarına, yarı zamanlı çalışma kolaylığı getiriliyor.

Böylece doğum oranlarının artırılması ve kadınların iş hayatında kalması amaçlanıyor.

Kanunda yer alan yarı zamanlı çalışma hakkının uygulanabilmesi için hükümet, "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yönetmelik hazırlıyor.

Yönetmelik taslağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 43'üncü maddesiyle hüküm altına alınan yarım zamanlı çalışmayı kapsıyor.

Taslakta yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurların hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

ANNE DE BABA DA YARARLANACAK

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılmayacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yarı zamanlı çalışmadan babalar da yararlanacak.

HAKKI AYNI ANDA YA DA DEĞİŞTİREREK KULLANABİLECEKLER

Eşler, bu haktan aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemlerde yararlanabilecek.

ÇOCUK İLKOKULA BAŞLAYANA KADAR DESTEK

Memur anne ve babalar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Eşler aynı anda bu uygulamadan faydalanamayacak. Bu hak, çocuk ilkokula başlayıncaya kadar sürebilecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMAK İSTEYENİN MAAŞI DA YARIYA DÜŞECEK

Yarı zamanlı çalışmak isteyen hak sahibinin maaş ödemesi de yarı yarıya düşecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA DAHA ÖNCE DE VARDI

Aslında bu kural 2016'da gündeme alınsa da tam olarak uygulanamamıştı. Devlet Memurları Kanunu'na 2016'da eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, şimdi yenilenerek uygulamaya girecek.

BİR AY ÖNCE BAŞVURU

Taslağa göre, yarı zamanlı çalışmak isteyenler, başvuru için en az 1 ay önceden kuruma yazılı talep iletmek zorunda.

YARI ZAMANLI ÇALIŞAN ANNEYE SÜT İZNİ YOK

Yarı zamanlı çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecek.

HAFTALIK 40 SAAT YERİNE 20 SAAT ÇALIŞABİLİNECEK

Haftalık çalışma süresi normalde 40 saatken; yarı zamanlı çalışmak isteyen memur ise 20 saati dolduracak.

İKİ SEÇENEK VAR

Haftanın belirli günlerinde, en fazla 3 gün olmak kaydıyla, tam gün ve günde 8 saati aşmayacak şekilde çalışılabilecek.

Diğer seçenek ise haftanın 5 günü en az 3 saat olacak şekilde çalışılması. Burada da günlük çalışma 3 saatten az olamayacak.

Memurun çalışma saatine amiri karar verecek.

OCAK VE TEMMUZDA DEĞİŞİKLİK

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek.

EVLAT EDİNENLER DE AYNI HAKKA SAHİP

Doğum ya da evlat edinme sonrası anne veya baba yarı zamanlı çalışabilecek.

HER ÇOCUK İÇİN AYRI AYRI

Her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek.

ÇALIŞMAYA SON HALİNİ BAKANLIK VERECEK

Yönetmelik taslağı görüşe açıldı. Düzenlemeye son şeklini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.