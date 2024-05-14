Memurların eğitim sertifikalarında blokzincir dönemi Kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme sürecinin daha güvenilir ve şeffaf hale getirilmesi için blokzincirden yararlanılıyor.

AA

Türkiye'nin yetenek yönetimi alanına öncülük eden bir konuma gelmesi hedefler arasında.

Bu konuda yapılan eğitimler sonunda verilen sertifikaların üretilmesinde yeni teknolojiler devreye girecek.

Kamu çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgelendirme süreci, blokzincir teknolojisinden faydalanılarak dönüştürülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yapay zeka temelli dijital öğrenme platformu Uzaktan Eğitim Kapısı'ndan alınan sertifikaların, dünya çapında güvenilir kaynaklardan doğrulanması sağlanıyor.

Türkiye, yeni yüzyılın yetenek üssü olma yolunda

Fırsat eşitliği sunan e-insan mobil uygulamasıyla dijital eğitim ve geliştirme faaliyetlerine katılım, son bir yılda iki katından fazla arttı. Türkiye, bu sayede yeni yüzyılın yetenek üssü olma yolunda önemli bir adım atmış oluyor.

Uzaktan Eğitim Kapısı çalışan eğitiminde lider konumda

Hizmete sunulduğu 2020 yılından itibaren 1.596 kamu kurumundan 3 milyona yakın kamu çalışanının en az bir eğitim aldığı ve 500 milyon eğitim izlenme sayısını aşan Uzaktan Eğitim Kapısı, çalışan eğitiminde lider platformlardan birisi kabul ediliyor.

Uluslararası kurumlar, iyi uygulama örneği olarak gösterdi

Avrupa Komisyonu ve OECD gibi uluslararası çatı kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda defalarca iyi uygulama örneği olarak gösterilen platforma, e-insan mobil uygulamasından da erişilebiliyor.

"Hayat boyu öğrenme kültürü yaygınlaşıyor"

Yetenek yönetimi hizmetlerinin tek bir noktadan sunulduğu ve 1 milyon indirme sayısına ulaşan e-insan, kamu çalışanlarının öğrenme süreçlerini daha esnek hale getirirken hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

20 milyondan fazla sertifikaya e-Devlet üzerinden doğrulama

Yetkinliklerin sertifikalandırılmasında blokzincir teknolojisine geçişin ilk adımı olarak, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden alınacak eğitimlerle sunulan 20 milyonu aşkın sertifikaya, platforma ek olarak artık e-Devlet üzerinden de erişilebilecek.

Sertifikalar, üzerinde yer alan karekod ve barkod numarası aracılığıyla doğrulanabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)