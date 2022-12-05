Memurların ve emeklilerin 5 aylık zam oranı netleşti

Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. Kasım enflasyon verisinin netleşmesinden sonra maaş ve aylık hesapları için aralık ayı enflasyonu da bekleniyor.

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı TÜFE rakamına göre 5 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını aştı ve böylece memura en az yüzde 15,11, SGK ve Bağ-Kur emeklisine de yüzde 14,04 zam doğdu.

Aralık enflasyon verisi bekleniyor

Bu oranın dışında yıl bitimine kadar 1 kez daha aylık enflasyon oranı açıklanacak. Ve bu açıklanan tüm aylık enflasyon rakamları birleşerek, birçok kriterin yeniden belirlenmesinde rol oynayacak.

Türkiye'de 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi var. Memur ve emeklilerinin maaşları da açıklanacak bu rakamlarla belirlenecek.

Bu yıl beklenti yüksek

Ayrıca bu yıl bütçede yıllık personel giderinde yüzde 56 artış var. Sözleşmelerde belirlenen zamlara ek olarak seyyanen zam da eklenmesi beklentiler dahilinde.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ek gösterge eklenecek

Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak.

Emekli aylığına ve memur maaşına refah payı geliyor

Yılbaşına yaklaştıkça memur maaşı ve emekli aylıklarının hesaplamaları ile birlikte emekliye ve memura zam pazarlığı da başladı. Emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için çalışma başlatan hükümet, yüzde 5 ila 10 arası refah payı verilmesini gündeme aldı. Böylelikle en düşük emekli maaşı da yükselmiş olacak.

Memur maaşı nasıl hesaplanıyor?

Memur maaşı, önceden yapılan toplu sözleşmede bildirilen şartlar ışığında hesaplanıyor.

Memur maaş ve emeklilerin aylığı 6 ayda bir olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor.

Maaşların belirlenmesinde aylık enflasyon farklarının toplamı çok önemli. Çünkü, sözleşmede belirtilen artış oranına, 6 aylık enflasyon toplamının sözleşmede belirtilen oranı geçen kısmı ekleniyor.

5 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını aştı

Açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçmiş bulunuyor. 5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu.

Toplu sözleşmeye göre yılın bitmesine 1 ay kala zam 15,11 oldu

Memurlara 2022 yılının ikinci yarısı için yüzde 8 toplu sözleşme zammı verilmişti. Buna yüzde yılbaşına iki aylık enflasyon farkı verisi kalmışken zam oranı yüzde 15,11 oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı zammı 14,04 oldu

Şu anda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Böylece 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da aynı memur maaşı gibi aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Aralık ayı enflasyonu da 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

Maaşlar enflasyon öngörülerine göre hesaplandı

Maaşlar temmuz-aralık ayları arasındaki enflasyonun artış tahminleri baz alınarak hesaplandı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, baz etkisinden dolayı yılın son aylarında enflasyonun etkisinin düşmesi ve 6 aylık enflasyon artışı toplamının yaklaşık "yüzde 20" olması bekleniyor. Varsayımların maaşa yansıması ise şöyle:

En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne olacak?

Temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 109 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 77 liraya çıkmıştı.

6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı 11 bin liraya dayanacak ve en düşük memur emeklisi ise 7 bin 223 lira olacak.

En düşük SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşı ne olacak?

SSK emeklisi (2000 öncesi): 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya çıkacak

SSK emeklisi (2000 sonrası): 2 bin 906 liradan 3 bin 425 liraya çıkacak

Bağ-Kur esnaf emeklisi: 4 bin 197 liradan 4 bin 947 liraya çıkacak

Bağ-Kur tarım emeklisi: 3 bin 335 liradan 3 bin 931 liraya çıkacak

En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkartılması teklif edildi

3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi için çalışma başlatıldı. Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın "Ücret dengesizliği olur. Kısa süreler prim yatırıp emekli olan ile uzun yıllar yatıran arasında fark kalmaz. Örneğin 1.500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün prim yatıran ile aynı parayı olacak. Bu da adil değil." diye karşı çıktığı bildirildi.