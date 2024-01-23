Merkez bankalarından yılın ilk faiz kararları bekleniyor Küresel ekonomilerde enflasyonun düşürülmesi için bir politika aracı olarak kullanılan faiz yükseltme adımında, yeni yılla birlikte gerileme beklentisi başladı.

AA

Dünyadaki merkez bankalarının politika faiz kararları, piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

Genel olarak mayıs ayı sonrasında faizlerin düşeceği beklentisi hakim olmakla birlikte bu konudaki belirsizlikler, yatırımcıyı tedirgin etmeyi sürdürüyor.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden "şahin" politikaların yerini yeni yılda "güvercin" beklentiler aldı.

Fitch, faiz indirimi bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, merkez bankalarının 2024'te faiz indirimine yönelmesinin coğrafi bakımdan yaygın olacağını ancak indirimlerin sert olmayacağını bildirdi.

Fitch'e göre; ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) daha fazla faiz artırımı gelmeyecek ve her üç merkez bankasının da 2024 sonuna kadar 75 baz puan faiz indirmesinin yüksek ihtimal.

Fed'in faiz kararı 31 Ocak'ta

İki hafta sonra ilk faiz kararını açıklayacak Fed'in politika faiz oranını sabit tutması beklenirken, para piyasalarında Banka'nın mart ayında ilk kez faiz indirimlerine gideceğine ilişkin tahminler yüzde 47 seviyesinde bulunuyor.

ECB'nin faizlerini yüzde 4,50'te tutması bekleniyor

Enflasyon ve resesyon ikileminin en güçlü şekilde hissedildiği Avrupa'da açıklanan temel ekonomik veriler belirsizliğin sürmesine yol açarken, ECB'nin 25 Ocak'ta düzenleyeceği toplantıda uzun süre politika faizlerini yüzde 4,50 seviyesinde tutacağına yönelik beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

Asya'da faizler sabit

Çin Merkez Bankası (PBoC), son iki haftada aldığı kararlarda politika ve borç verme faizlerini sabit bırakırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) da para politikasında değişikliğe gitmedi.

BoJ bugün politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, getiri eğrisi kontrolü rejiminde de değişikliğe gitmedi.

TCMB'nin faiz artırım döngüsüne devam etmesi bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) parasal sıkılaşma sürecine girerken, hazirandan bu yana politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 42,50'ye çıkardı.

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalarda olumlu karşılandığını belirterek, 25 Ocak'ta TCMB'nin açıklayacağı yılın ilk faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yıl sonuna doğru faiz indirimi bekleniyor

Piyasalarda, parasal sıkılaşma ve liralaşma sürecine yoğunlaşan TCMB'nin faiz artırım trendinin sonuna yaklaştığı beklentisinin öne çıktığını ifade eden analistler, yıl sonuna doğru enflasyondaki seyre paralel faiz indirim döngüsünün başlayabileceğini bildirdi.

250 baz puan artış bekleniyor

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)