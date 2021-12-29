Merkez Bankası 2022 para ve kur politikasını açıklandı

TCMB, 2022 para ve kur politikasında enflasyon hedefi ve kurların seyriyle ilgili tahmini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Para ve Kur Politikası'nı açıkladı. Merkez Bankası'nın gelecek yılda izleyeceği para ve kur politikasında enflasyon hedefinin yüzde 5'te tuttuğu ve dalgalı kur rejimini sürdüreceği maddeler öne çıktı.

Yapılan açıklamada "2022 Yılı Para ve Kur Politikasının Temel Çerçevesine" göre şu maddeler sıralandı:

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

DALGALI KUR REJİMİ SÜRECEK

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve talep dengesine göre oluşacaktır.

FİYAT İSTİKRARI SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK

2022 yılında, enflasyon hedeflemesi rejiminin fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde oluşmasını sağlayacak şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

TEMEL POLİTİKA ARACI REPO İHALE FAİZİ

TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI FİYAT İSTİKRARINI DESTEKLEYECEK

TCMB zorunlu karşılıkları, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda destekleyici bir araç olarak kullanacaktır.

2022'DE REZERV OPSİYON MEKANİZMASI TAMAMEN SONLANDIRILACAK

Bu çerçevede, 2022 yılında Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak, yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk Lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecektir.

MERKEZ BANKASI FİNANSAL İSTİKRARI GÖZETMEYE DEVAM EDECEK

TCMB, fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecektir. Bu kapsamda, TCMB 2022 yılında, parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makro finansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla, elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanacaktır.

DÖVİZ REZERVLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. TCMB, 2022 yılında da piyasa koşullarının uygun olması durumunda rezervlerini artırmaya devam edecektir.

MERKEZ BANKASI VERİ PAYLAŞIMINA DEVAM EDECEK

TCMB, 2022 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.

SWAP FONLAMASI İLE İLGİLİ VURGU YAPILDI

Merkez Bankası parapolitikasını aktarıken, 27 Aralık 2021 tarihinde APİ fonlaması swap fonlaması arasında dengenin sağlanması, vade yapısının ölçülü bir şekilde kısaltılması ve swap ihalelerinde kazanan bankaların dağılımının iyileştirilmesine yönelik adımlar atıldığını da dile getirdi.

MERKEZ BANKASI'NIN PARA POLİTİKASI RAPORUNDA 2022’NİN HEDEFLERİ YER ALDI

Para Politikası Genel Çerçevesi aktarılırken 2021 yılında makroekonomik görünüm ve para politikası gelişmeleri; 2022 yılında para politikası enflasyon hedeflemesi çerçevesi ve 2022 yılı uygulaması, karar alma süreci ve iletişim politikası; 2021 yılında Türk Lirası ve döviz likiditesi gelişmeleri 2021 yılında TL likidite gelişmeleri, 2021 yılında döviz likiditesi gelişmeleri, 2022 yılında TL ve döviz likidite yönetimi, 2022 yılında tl likidite yönetimi çerçevesi ve 2022 yılında döviz likiditesi yönetimi Çerçevesi çizildi.

Raporun tamamına https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e9d73d1f-1523-46ea-a307-bb74fe366389/2022+Para+ve+Kur+Politikas%C4%B1.pdf?MOD=AJPERES adresinden ulaşılabilinir.