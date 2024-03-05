Merkez Bankası açıkladı! Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Reel efektif döviz kuru, bir ülkenin ulusal para biriminin değerini, dış ticaret partnerleriyle değişim oranlarına dayanarak ölçen bir ekonomik gösterge olarak tanımlanıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün yayınlanan reel efektif döviz kuru endeksi şubatta yükseldi.
Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 58,55 oldu
Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,43 puan artışla 58,55 oldu.
Endeks, Ocak 2024'te 57,12 düzeyindeydi.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi 89,12'ye
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,92 puan artışla 87,20'den 89,12'ye yükseldi.
Türk Lirası'nın değeri
TCMBTürk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,19 puan, Yİ-ÜFE bazında da 5,26 puan azaldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış