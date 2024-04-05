Merkez Bankası duyurdu! Yeni 50 ve 200 TL'lik banknotlar tedavülde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı bildirildi.
Yeni 50 ve 200 TL'lik banknotların, üzerindeki imzalar dışında önceki tertiplerle aynı özellikleri taşıdığı belirtilirken yeni tertip banknotların, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edeceği duyuruldu.
200 TL'de imzalar Fatih Karahan ve Osman Cevdet Akçay'a ait
Duyuruda, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtildi.
50 TL banknotlarda Hafize Gaye Erkan ve Hatice Karahan imzası
Ayrıca duyuruda, başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı kaydedildi.
Sadece imzalar değişik
Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadelerine yer verildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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