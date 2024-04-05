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Merkez Bankası duyurdu! Yeni 50 ve 200 TL'lik banknotlar tedavülde

Merkez Bankası duyurdu! Yeni 50 ve 200 TL'lik banknotlar tedavülde TCMB duyurusuna göre, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi. Yeni 50 ve 200 TL'lik banknotların, üzerindeki imzalar dışında önceki tertiplerle tamamen aynı olduğu bildirildi.