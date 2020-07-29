Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı

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TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara'da "Enflasyon Raporu 2020-3" bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.

"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir." diyen Uysal, "Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Uysal, "Marttan itibaren uygulamaya aldığımız destekleyici likidite adımlarını normalleşmeye göre aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz." şeklinde konuştu.

Uysal, "Rezervlerin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz. Rezervlerdeki artış politikamıza devam edeceğiz." dedi.

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