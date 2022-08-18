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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

    Haftanın en önemli gündemi olan Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor.Piyasaların gözü kulağı bu karara çevrildi..
    • 18.08.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 10:56
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    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

    Merkez Bankası'nın faiz kararı, piyasalar tarafından büyük bir merakla beklenmeye başladı.Merkez bankası faiz artırımına gidecek mi? Piyasaların konuyla ilgili merak ettikleri bugün belli olacak.

    Merkez Bankası Ağustos ayı toplantısı bugün yapılacak.Piyasalarda gözler bu toplantıya çevrilmiş durumda.Bazı uzmanlar bugün açıklanacak faiz kararında bir değişiklik olmayacağı yönünde beklenti içerisindeler.

    Merkez Bankası son 7 faiz kararında değişiklik yapmayarak faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu.

    Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? #1

    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

    Merkez Bankası toplantısı 18 Ağustos (bugün) tarihinde yapılacak.Topnatıda alınacak kararların saat 14.00'de açıklanması bekleniyor.


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