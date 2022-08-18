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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Haftanın en önemli gündemi olan Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor.Piyasaların gözü kulağı bu karara çevrildi..