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- Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz oranı düştü mü? Piyasalar umutlu...
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz oranı düştü mü? Piyasalar umutlu...
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 10:41
- Güncelleme : 23.09.2021 - 10:41
Yurt içi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor.
Bir süredir politika faizini sabit tutan Merkez’in eylül ayı faiz kararı merakla bekleniyor.
İç piyasaya yön verecek olan faiz oranı için düşüş sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, "Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos’ta düşük enflasyona geçeceğiz." açıklamalarında bulunmuştu.
Yakından takip edilen faiz kararı toplantısı sonrasında faiz kararı kaç oldu? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Toplantının ardından faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.