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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz oranı düştü mü? Piyasalar umutlu...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Faiz oranı düştü mü? Piyasalar umutlu...

Döviz kurları ve paralel olarak altın fiyatları gibi birçok alanı etkileyebilecek olması nedeniyle gözler her ay Merkez Bankası’nın faiz kararlarında... Peki faiz kararı açıklandı mı?