Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararını açıklayacağı toplantı bugün yapılacak.İşte detaylar..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı faiz toplantısı için beklenen gün geldi.Merkez Bankası faiz toplantısı bugün yapılacak.

Ekonomiyi yakından takip edenler toplantıdan çıkacak kararı büyük bir merakla beklemeye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayında yapılan toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e indirmişti.

Eylül ayında nasıl bir karar alınacağı merak uyandırdı.Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Eylül ayı Merkez Bankası PPK toplantısı bugün yapılacak.

Merkez Bankası'nın Eylül ayı faiz kararı bugün saat 14.00' te açıklanacak.