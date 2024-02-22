Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak

Gözler yılın ikinci faiz kararına çevrildi.
Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yapacağı açıklamayı bekliyor.
Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), ilk kez yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önderliğinde günü toplanacak.
Saat 14.00'te yılın ikinci faiz kararı duyurulacak.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde yüzde 45'e yükseltilmişti.
Faizin sabit tutulması bekleniyor
Anadolu Ajansı'nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.
Analistler PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.
Kredi risk priminde düşüş eğilimi sürüyor
Düşüş eğilimini devam ettiren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 291 baz puana indi.
Geçtiğimiz hafta açıklanan TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96'ya çıkarken 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi.
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