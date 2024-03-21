Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'te duyuracak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında toplanıyor. Yılın üçüncü faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

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Gözler yılın üçüncü faiz kararına çevrildi.

Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamayı bekliyor.

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan önderliğinde toplanacak.

Saat 14.00'te yılın ikinci faiz kararı duyurulacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar verilmişti.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 45

TCMB'nin reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla artış beklentisi yüzde 3,3'te, gelecek yıl için de yüzde 3,8'de sabit kaldı.

Cari işlemler açığı beklentisi geriledi

Ankete göre geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi artışı beklentisi bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e, 24 ay sonrası için de yüzde 23,05'ten yüzde 22,67'ye geriledi.

Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 33,3 milyar dolara indi, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.