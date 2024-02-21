Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

Gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde ilk kez toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yarın saat 14.00'te yılın ikinci faiz kararını açıklayacak.
Faizin sabit tutulması bekleniyor
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e yükseltilmişti.
Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı anket sonuçlarına göre, tüm ekonomistlerin Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını beklediği belirtiliyor.
Yıl sonu politika faizi beklentisi 36,25
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 olarak belirlendi.
Analistler PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.
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