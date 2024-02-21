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Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak

Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak Yarın Para Politikası Kurulu, yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde ilk kez bir araya gelecek ve yılın ikinci faiz kararı açıklanacak.