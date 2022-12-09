Merkez Bankası hızlı para transferindeki riskleri ortadan kaldırıyor

TCMB, anlık ödemelerin güvenliğini sağlamak üzere Güvenlik Katman Servisi'ni devreye sokuyor.

Para aktarımında risklerin azaltılması için yeni bir uygulama hizmete giriyor. Bu sistem, 4 banka arasında test olarak uygulanmaya başladı. Tam randımanlı iletişim için de tüm finans kuruluşlarının sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST için dolandırıcılık başta olmak üzere yasa dışı kullanım tespitlerinde hızlı bilgi ve belge aktarımı sağlayan Güvenlik Katmanlama Servisi'ni (SİPER) hizmete sundu.

Tüm dijital ödeme işlemleri güvenle gerçekleştirilecek

SİPER platformunun Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle yerli ve milli kaynaklarla geliştirildiği bilgisi verilerek, "TCMB olarak Liralaşma Stratejimizin ödemeler alanında son kullanıcıların tüm dijital ödemeler işlemlerini güvenle gerçekleştirmesinde ve yasa dışı kullanımların en aza indirilmesinde SİPER platformunun önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, 7 gün 24 saat anlık para transferi sağlayan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nin Aralık 2020'de hizmete sunulduğu anımsatıldı.

SİPER platformu geliştirildi

Fon transfer işlemlerinin saniyeler içerisinde gerçekleşmesinin, beraberinde her türlü güvenlik risklerinin yönetilmesini zorunlu hale getirdiği vurgulanan duyuruda, "Bu kapsamda TCMB, anlık ödemelerin en güvenli şekilde gerçekleştirilmesini ve tabana yayılmasını sağlamak üzere dünya için de örnek bir uygulama olan Güvenlik Katmanlama Servisi (SİPER) platformunu geliştirerek hizmete sunmuştur." denildi.

Para transferindeki riski ortaya çıkartacak

Duyuruda, SİPER platformunun, para transferini başlatan kurum ile alıcı kurum arasında yasa dışı bir işlem riski hakkında saniyeler içerisinde bilgi paylaşılmasını ve sistemde bulunan tüm katılımcıların da bilgilendirilmesini sağladığı bildirildi.

"Bugün itibarıyla 4 banka kullanmaya başladı"

AA'nın haberine göre, platformun sadece FAST için değil tüm fon transfer işlemlerinde de kullanılabileceği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"SİPER finansal kuruluşlarımızın hizmetine yeni açılmasına rağmen, bugün itibarıyla, testler ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlamış dört bankamız platform üzerinden haberleşmeye başlamışlardır.

FAST üyesi tüm kuruluşların entegrasyonunu sağlaması gerek



İki bankamız da test ve sertifikasyon sürecini tamamlamış olup gerçek ortama geçişleri tamamlanmak üzeredir. Gelecek yılın ilk çeyreğinde FAST üyesi tüm finansal kuruluşların SİPER entegrasyonunu tamamlamaları beklenmektedir.





SİPER 2023'ün ikinci yarısında hizmete açılacak

SİPER platformunun sürmekte olan 2. fazında merkezi yapıda toplanan veriler üzerinde makine öğrenme ve yapay zeka algoritmalarıyla akıllı katmanlı stratejik ürünler geliştirilerek yasa dışı kullanımların anomali olarak tespit edilmesi ve ödemeler ekosistemindeki tüm paydaşların hizmetine 2023'ün ikinci yarısında hizmete açılması planlanmaktadır."