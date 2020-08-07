Merkez Bankası: Likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü

En Son Haber

Banka'dan yapılan açıklamada, kararın 10 Ağustos'tan itibaren hayata geçeceği bildirildi.

Merkez Bankası (MB), piyasalardaki hareketlilik sonrası düğmeye bastı.

Alınan karar doğrultusunda, piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü.

Kararın, 10 Ağustos 2020 itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

LİKİDİTE İMKAN LİMİTLERİ KARARI

MB'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür."

BANKALARA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Açıklamada, güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

"İKTİSADİ TOPARLANMA GÜÇ KAZANDI"

Merkez Bankası'ndan dün yapılan açıklamada, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, bankanın elindeki bütün araçların piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanılacağı duyurulmuştu.

Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği kaydedilirken, bu bağlamda ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı bildirilmişti.