Merkez Bankası, Ocak 2024 politika faizini açıkladı! Faiz yüzde 42,5’ten yüzde 45’e yükseldi Piyasaların odaklandığı Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda alınan yılın ilk politika faizi kararı beklentiler doğrultusunda belli oldu.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık ettiği Para Politikası Kurulu (Kurul), ocak ayına ait politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar vererek açıkladı.

Merkez Bankası, yüzde 42,5 olan politika faizini ocakta 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.

Para politikasının açıkladığı faiz oranı kadar, karar metnindeki mesajlar merak ediliyordu.

Karar metninde orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edileceği ve kurulun, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği tekrar vurgulandı.

Toplam faiz artışı 3 bin 650 baz puan oldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından faiz artışı politikası takip edildi. TCMB'nin haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylülde 500 baz puan, ekimde 500 baz puan, kasımda 250 baz puan, aralıkta 500 baz puan ve ocakta 250 baz puan olmak üzere son 8 ayda toplam faiz artışı 3 bin 650 baz puana ulaştı.

"Gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı"

TCMB'nin karar metninde öne çıkanlar ise parasal sıkılaşma sürecinde sona gelindiğinin sinyallerini verdi:

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

"Manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’na uyumlu bir artış kaydetti"

Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir.

"Fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiği değerlendirildi"

Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk Lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür.

"Sadeleşme süreci devam edecek"

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Merkez Bankası'nın faiz adımları

Tarih / Faiz oranı

Mayıs: Yüzde 8,50

Haziran: Yüzde 15,00

Temmuz: Yüzde 17,50

Ağustos: Yüzde 25,00

Eylül: Yüzde 30,00

Ekim: Yüzde 35,00

Kasım: Yüzde 40,00

Aralık: Yüzde 42,50

Ocak: Yüzde 45,00