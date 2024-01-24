Merkez Bankası ocak ayındaki finansal hizmetler güven endeksini açıkladı TCMB'nin düzenlediği anket sonuçlarına göre, ocak ayında finansal hizmetlere güven 20,6 puan geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini (FHGE) açıkladı.

2024 yılı Ocak ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

2024 yılı Ocak ayında FHGE, bir önceki aya göre 20,6 puan azalarak 140,8 seviyesinde gerçekleşti.

Alt endekslerde azaldı

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir.

İş durumunda iyileşmede zayıflama öngörüsü

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin, bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı görülmektedir.