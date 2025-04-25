Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayınlandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son yaptığı para Politikası Kurulu Kurulu'nda (PKK) alınan kararla ilgili gerekçeleri sıraladığı raporu kamuoyu ile paylaştı.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

Merkez Bankası metinde şu bilgileri verdi:

Türk lirası (TL) mevduat faizleri, 7 Mart haftasına kıyasla 275 baz puan artarak 11 Nisan haftası itibarıyla yüzde 51,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde TL ticari kredi faizleri (Kredili Mevduat Hesabı ve Kredi Kartı hariç) 449 baz puan artarak yüzde 54,9; ihtiyaç kredisi (Kredili Mevduat Hesabı hariç) faizleri 555 baz puan artarak yüzde 69,7; konut kredisi faizleri 26 baz puan azalarak yüzde 39,6; taşıt kredisi faizleri ise 26 baz puan artarak yüzde 43,0 seviyesinde oluşmuştur.

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