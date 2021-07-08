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    Merkez Bankası rezervleri 100 milyar 214 milyon dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri artmaya devam ediyor.
    • AA
    • 08.07.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 15:28
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    Merkez Bankası rezervleri 100 milyar 214 milyon dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 2 Temmuz itibarıyla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 214 milyon dolara ulaştı.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 379 MİLYON DOLAR ARTTI

    Buna göre, 2 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 379 milyon dolar artışla 59 milyar 619 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 25 Haziran'da 59 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ, 323 MİLYON DOLAR AZALDI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 323 milyon dolar azalarak 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolara indi.

    Merkez Bankası rezervleri 100 milyar 214 milyon dolar oldu #1

    TOPLAM REZERVLER ARTTI

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolardan 100 milyar 214 milyon dolara yükseldi.

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