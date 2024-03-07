TCMB rezervleri 131 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervlerini hızla arttırmasının ardından, toplam rezevlerde sınırlı düşüşler yaşanıyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Merkez Bankası'nın rezervleri döviz ve altın olmak üzere iki kısımdan oluşuyor.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 831 milyon dolar azalışla 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri azaldı

Buna göre, 1 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 968 milyon dolar azalışla 80 milyar 511 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 23 Şubat'ta 82 milyar 479 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri yükseldi

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 137 milyon dolar artışla 49 milyar 271 milyon dolardan 50 milyar 408 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervler

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 831 milyon dolar düşüşle 131 milyar 750 milyon dolardan 130 milyar 919 milyon dolara geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)