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    Merkez Bankası rezervleri 39 ayın en yükseğine çıktı

    Merkez Bankası'nın rezervleri, son haftalarda hızlı bir yükseliş göstererek 109 milyar doları aştı.
    • AA
    • 12.08.2021 - 15:23
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 15:51
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    Merkez Bankası rezervleri 39 ayın en yükseğine çıktı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri, döviz rezervlerinin ağırlıklı artışından dolayı 109 milyar doları aşarak 39 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 3.6 MİLYAR ARTTI

    Buna göre, 6 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 607 milyon dolar artışla 67 milyar 736 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz'da 64 milyar 128 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ 318 MİLYON DOLAR GERİLEDİ

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 318 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 592 milyon dolardan 41 milyar 275 milyon dolara düştü.

    Merkez Bankası rezervleri 39 ayın en yükseğine çıktı #1

    TOPLAM REZERVLER 3.2 MİLYAR DOLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 290 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolardan 109 milyar 10 milyon dolara çıktı. Böylece toplam rezervler 11 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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