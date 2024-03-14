Merkez Bankası rezervleri 8 Mart haftasında 130,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerini artırma hedefi devam ediyor.
Merkez Bankası'nın 8 Mart itibarıyla yayınladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bir önceki haftaya göre rezervler 386 milyon dolar azalışla 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 386 milyon dolar düşüşle 130 milyar 919 milyon dolardan 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.
Brüt döviz rezervleri azaldı
Buna göre, 8 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 726 milyon dolar azalışla 77 milyar 785 milyon dolara düştü.
Brüt döviz rezervleri, 1 Mart'ta 80 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Altın rezervleri arttı
Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 340 milyon dolar artışla 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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