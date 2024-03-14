Merkez Bankası rezervleri 8 Mart haftasında 130,5 milyar dolar oldu TCMB'nin 8 Mart itibarıyla haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, döviz rezervlerinde gerileme ve altın rezervlerinde ise artış yaşanarak 130 milyar 533 milyon dolar oldu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerini artırma hedefi devam ediyor.

Merkez Bankası'nın 8 Mart itibarıyla yayınladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bir önceki haftaya göre rezervler 386 milyon dolar azalışla 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 386 milyon dolar düşüşle 130 milyar 919 milyon dolardan 130 milyar 533 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri azaldı

Buna göre, 8 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 726 milyon dolar azalışla 77 milyar 785 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 1 Mart'ta 80 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri arttı

Bu dönemde altın rezervleri 2 milyar 340 milyon dolar artışla 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)