Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 238 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 238 milyon dolar oldu

Geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 355 milyon dolar azalış yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayınladı.

Buna göre, 26 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 805 milyon dolar azalışla 51 milyar 417 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 19 Haziran'da 53 milyar 222 milyon dolar seviyesindeydi.

90 MİLYAR 238 MİLYON DOLARLIK REZERV

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 450 milyon dolar artışla 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 821 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 355 milyon dolar azalışla 91 milyar 593 milyon dolardan 90 milyar 238 milyon dolara düştü.