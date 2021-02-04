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    Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 536 milyon dolar oldu

    TCMB toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 207 milyon dolar artarak 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi.
    • AA
    • 04.02.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 16:27
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    Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 536 milyon dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

    Buna göre, 29 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 856 milyon dolar artışla 53 milyar 367 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 22 Ocak'ta 50 milyar 511 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ AZALDI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 649 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 818 milyon dolardan 42 milyar 169 milyon dolara indi.

    Dolar/TL

    TOPLAM REZERVLER 2.2 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 207 milyon dolar artarak 93 milyar 329 milyon dolardan 95 milyar 536 milyon dolara yükseldi.

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