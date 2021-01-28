Merkez Bankası rezervleri artarak 93 milyar 329 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri artarak 93 milyar 329 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, döviz ve altın rezervlerin artışının etkisiyle geçen hafta 3 milyar 248 milyon dolar artarak 90 milyar 81 milyon dolardan 93 milyar 329 milyon dolara ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) istatistiklerine göre 22 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 609 milyon dolar artışla 50 milyar 511 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 15 Ocak'ta 47 milyar 902 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 639 milyon dolar artarak 42 milyar 179 milyon dolardan 42 milyar 818 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 93 MİLYAR 329 MİLYON DOLAR

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 248 milyon dolar artarak 90 milyar 81 milyon dolardan 93 milyar 329 milyon dolara ulaştı.