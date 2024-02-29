Merkez Bankası rezervlerinde son durum: 131,8 milyar dolar Merkez Bankası, toplam rezervlerinde altın rezervleri artarken, döviz rezervlerinde düşüş yaşandı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

TCMB, toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azaldı.

Brüt döviz rezervleri azaldı

Buna göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri arttı

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervler 131 milyar 750 milyon dolara geriledi

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)