Merkez Bankası toplantı tarihi verdi

TCMB, Enflasyon Raporu 2021-I Bilgilendirme Toplantısı’nın 28 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I’in tanıtımı amacıyla 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 10.30’da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

TOPLANTI SANAL ORTAMDA

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı, sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı internet sitemizde bu sayfadan ve Bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Bilgilendirme toplantısını takip edecek basın mensupları ve ekonomistlerin isimlerini ve e-posta adreslerini 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 16.00‘ya kadar bildirmeleri gerektiği de verilen notlar arasında yer aldı.

(Naci Ağbal)