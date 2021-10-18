Merkez Bankası uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı

TCMB, Ağustos 2021 tarihli Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni yayınladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yayınladığı Ağustos 2021 tarihli Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 16,4 oranında artışla 297 milyar 400 milyon dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,1 oranında azalışla 589 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -393 milyar 100 milyon dolar iken 2021 Ağustos sonunda -292 milyar 300 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

REZERV VARLIKLAR KALEMİ ARTTI

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 26,2 oranında artışla 117 milyar 800 milyon dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 11,8 oranında artışla 121 milyar 100 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 24,5 oranında artışla 52 milyar 200 milyon dolar oldu.

ZORUNLU YATIRIMLAR 166.5 MİLYAR DOLAR OLDU

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 29,3 oranında azalışla 166 milyar 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

HAZİNE'NİN TAHVİL STOKU AZALDI

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında azalışla 107 milyar 600 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 18,8 oranında azalışla 23 milyar 700 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 7,6 oranında artışla 7 milyar 100 milyon dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,3 azalışla 45 milyar 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artarak 315 milyar 600 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında artarak 34 milyar 700 milyon dolar olurken, TL mevduatı yüzde 1,5 oranında artarak 16 milyar dolar oldu.

BANKALARIN KREDİ STOKUNDA AZALMA

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,7 oranında azalarak 69 milyar 600 milyon dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,4 oranında artarak 98 milyar 900 milyon dolar düzeyinde yaşandı.