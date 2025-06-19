Merkez Bankası yılın dördüncü faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Nisan ayında gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 43,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti.
SABİT KALMASI BEKLENİYOR
Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin haziran ayı Para Politikası Kurulu kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.