Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak

Gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Para Politikası Kurulu (PPK), TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak.
Merkez Bankasının faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
250 baz puan artırım bekleniyor
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
TCMB'nin faiz artırım trendinin sonuna yaklaştığı beklentisinin öne çıktığını ifade eden analistler yıl sonuna doğru enflasyondaki seyre paralel faiz indirim döngüsünün başlayabileceği tahmininde bulunuyor.
Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 38,75
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.
Geçtiğimiz yılın son ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılmıştı.
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