Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti

Yeni düzenleme ile birlikte; Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltildi.

Türkiye Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılık oranları ile ilgili düzenlemeye giderek yeni karar aldı.

Yabancı para zorunlu karşılıklardan (ZK) alınan komisyonları azaltırken, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faizleri artırdı.

Uygulanan faiz/nema oranı, yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseltildi.

16 EKİM'DE GEÇERLİ HALE GELECEK

Yeni oran 16 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyon da yüzde 0,0250'den yüzde 0,0125'e indirildi.

Öte yandan TCMB, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 9, diğer bankalara yüzde 2 uygulanacağını bildirdi.

MERKEZ BANKASI'NIN BU HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Zorunlu karşılık oranı, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranı olarak tanımlanır. Bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır. Bu oranda yapılan değişiklikte sürdürülebilirliği sağlamak ve enflasyonu dengelemek amaçlanır. Yöntem sıkılaştırma adımlarını sağlayan para politikalarındandır.