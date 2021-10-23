Merkez Bankası zorunlu karşılıklara ödenen faizi düşürdü

TCMB, aldığı Para Politikası Kurulu kararına göre politika faizini 200 baz puan azaltarak yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmüştü. Şimdi de zorunlu karşılık oranlarının faizlerinde indirime gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesinin ardından, bir para politikası aracı olarak, zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını da 2 puan düşürdüğünü duyurdu.

Merkez Bankası, Türk Lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenecek faiz/nema oranlarında 22 Ekim 2021 tesis tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişikliğe gitti.

TL CİNSİNDEN TESİS EDİLEN ZORUNLU KARŞILIKLARA UYGULANAN FAİZ 12,5'TEN YÜZDE 10,5'E İNDİ

Alınan yeni karara göre, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranı yüzde 12,5'ten yüzde 10,5'e indirildi.

YP MEVDUAT FONUNDAN TL MEVDUAT FONUNA DÖNÜŞÜM YÜZDE 18’DEN YÜZDE 16'YA İNDİRİLDİ

Yabancı para (YP) mevduat/katılım fonundan TL mevduat/katılım fonuna dönüşüm uygulaması kapsamında ise yüzde 18 olarak uygulanan oran yüzde 16'ya düşürüldü.

UYGULANAN YÜZDE 15 ORANI, YÜZDE 13'E VE YÜZDE 17 ORANI İSE YÜZDE 15'E DÜŞÜRÜLDÜ

Yüzde 15 olarak uygulanan oranın ise, yüzde 13'e düşürülmesine ve yüzde 17 olarak uygulanan oranın yüzde 15'e düşürülmesine karar verildi.

ZORUNLU KARŞILIK ORANI/MUNZAM KARŞILIK

Bankalar mevduatlarının bir kısmını TCMB’de bulundurmak zorundadır. Buna “zorunlu karşılık” adı verilir. Zorunlu karşılık oranı, mevduat kabul eden finansal kurumların mevduatlara karşılık olarak TCMB’de kanunen bulundurmak zorunda olduğu orandır. Bu oran, yükümlülüklerin çeşidine, vadesine ve paranın birimine göre farklılaşabilir ve TCMB tarafından kararlaştırılır. Bu oranda yapılan değişiklikte sürdürülebilirliği sağlamak ve enflasyonu dengelemek amaçlanır. Yöntem sıkılaştırma adımlarını sağlayan para politikalarındandır.