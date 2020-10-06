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- Merkez Bankası'ndan 3 Kasım tarihli 10 milyar liralık repo ihalesi
Merkez Bankası'ndan 3 Kasım tarihli 10 milyar liralık repo ihalesi
TCMB, likidite ile ilgili sıkılaştırma adımları kapsamında 3 Kasım tarihli ve 10 milyar lira miktarlı bir repo ihalesi daha açtı.
- AA
- 06.10.2020 - 12:41
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün açıkladığı 2 Kasım tarihli repo ihalesinin dışında bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 3 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.
İHALEYE, 36 MİLYAR 500 MİLYON LİRALIK TEKLİF GELDİ
İhalede en düşük basit faiz yüzde 12,42, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,48 olurken, en düşük bileşik faiz yüzde 13,16, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 13,22 seviyesinde gerçekleşti.