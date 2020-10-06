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Merkez Bankası'ndan 3 Kasım tarihli 10 milyar liralık repo ihalesi

Merkez Bankası'ndan 3 Kasım tarihli 10 milyar liralık repo ihalesi

TCMB, likidite ile ilgili sıkılaştırma adımları kapsamında 3 Kasım tarihli ve 10 milyar lira miktarlı bir repo ihalesi daha açtı.