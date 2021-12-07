Merkez Bankası'ndan 81 milyar liralık repo ihalesi

Merkez Bankası, Türk Lirası'nı değerlendirme noktasında geleneksel yöntemlerde sürdürdüğü repo ihalelerine bugün de piyasaya 81 milyar vererek devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 80 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.

BASİT FAİZ YÜZDE 15 OLDU

TCMB'nin düzenlediği repo ihalesine 193 milyar 795 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.